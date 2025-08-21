Program Strategis Pemerintah Pusat Dinilai Memberikan Manfaat Nyata Bagi DIY

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Lisman Puja Kesuma mengapresiasi kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Puja menilai berbagai program yang digulirkan pemerintah pusat telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat DIY.

Pemerintah pusat telah banyak menggelontorkan anggaran melalui sejumlah program strategis, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menyentuh ribuan siswa.

“Jika satu indeks per penerima manfaat senilai Rp 15 ribu dikalikan dengan jumlah penerima, maka anggaran yang telah masuk ke DIY ini nilainya sangat besar dan istimewa bisa Rp 1 triliun lebih,” kata Puja dikutip, Kamis (21/8).

Program MBG, kata dia, tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.

Para petani, peternak, hingga pedagang ikut merasakan perputaran ekonomi melalui penyediaan bahan pangan, sementara dapur-dapur MBG yang dibangun di berbagai titik di DIY juga menyerap tenaga kerja baru dengan total bisa puluhan ribuan tenaga kerja baru yang di serap.

“Jadi manfaatnya sangat nyata, tidak hanya dari sisi pendidikan dan kesehatan anak-anak kita, tapi juga dari sisi ketahanan pangan, perekonomian lokal, hingga lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

Selain MBG, Puja menyebut Sekolah Rakyat dan Pengobatan Gratis juga sangat membantu masyarakat DIY.(mcr10/jpnn)



