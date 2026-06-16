Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Program Terbaru Mas Bahlil untuk Para Ibu Rumah Tangga, Cek

Selasa, 16 Juni 2026 – 14:00 WIB
Program Terbaru Mas Bahlil untuk Para Ibu Rumah Tangga, Cek - JPNN.COM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku akan menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku akan menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga.

Program terbaru Bahlil ini dilakukan sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Baca Juga:

Kendati demikian, Bahlil mengaku belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. 

Bahlil memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listriknya baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang.

Bahlil menjelaskan saat ini Indonesia mengimpor 80 persen dari kebutuhan LPG di dalam negeri.

Baca Juga:

Sebab kata dia, setiap tahun pemerintah mesti mengeluarkan duit untuk melakukan impor LPG sebesar Rp 120 triliun.

Dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini, ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai Rp 130 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku akan menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi  Bahlil  kompor listrik  PLN  LPG 
BERITA EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp