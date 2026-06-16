Program Terbaru Mas Bahlil untuk Para Ibu Rumah Tangga, Cek

jpnn.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku akan menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga.

Program terbaru Bahlil ini dilakukan sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Kendati demikian, Bahlil mengaku belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan.

Bahlil memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listriknya baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang.

Bahlil menjelaskan saat ini Indonesia mengimpor 80 persen dari kebutuhan LPG di dalam negeri.

Sebab kata dia, setiap tahun pemerintah mesti mengeluarkan duit untuk melakukan impor LPG sebesar Rp 120 triliun.

Dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini, ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai Rp 130 triliun.