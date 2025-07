Program TJSL Pertamina Patra Niaga Raih 14 Penghargaan di Ajang ISRA 2025

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih 14 penghargaan dari berbagai kategori di ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025, yang digelar di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Kamis (10/7).

Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian dan apresiasi kepada perusahaan atas dukungannya dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah operasionalnya.

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan ISRA 2025. Bagi kami, program tanggung jawab sosial bukan hanya tentang memenuhi komitmen perusahaan, tetapi tentang benar-benar hadir dan memberi dampak di tengah masyarakat. Penghargaan ini adalah cerminan dari kerja kolektif, dedikasi rekan-rekan di unit operasi, dan kolaborasi erat dengan pemerintah dan masyarakat,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.

Heppy juga menekankan setiap inisiatif sosial yang dijalankan Pertamina Patra Niaga diharapkan dan dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan akses kesehatan, pendidikan, hingga pelestarian lingkungan.

“Kami percaya bahwa keberlanjutan dibangun dari hal-hal yang sederhana namun konsisten. Lewat pendekatan yang partisipatif, kami ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan memberdayakan,” tambahnya.

Penghargaan yang diraih tersebar dalam berbagai kategori strategis, mulai dari Economic Empowerment, Health Quality Improvement, Biodiversity Conservation, hingga Gender Equality and Social Inclusion, mencerminkan kontribusi nyata perusahaan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai unit operasi.

Berikut daftar penghargaan yang diraih:

Regional Sumatera Bagian Utara

- Silver – Biodiversity Conservation – AFT Minangkabau

- Silver – Economic Empowerment – FT Medan

- Silver – Economic Empowerment – IT Teluk Kabung

- Bronze – Economic Empowerment – FT Sei Siak

- Bronze – Economic Empowerment – FT Pematang Siantar

- Bronze – Economic Empowerment – IT Lhokseumawe

- Bronze – Economic Empowerment – IT Dumai