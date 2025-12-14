Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Program Tukar Jerami dengan Air Bersih Pertamina JBB Raih Rekor MURI

Minggu, 14 Desember 2025 – 17:48 WIB
Program Tukar Jerami dengan Air Bersih Pertamina JBB Raih Rekor MURI - JPNN.COM
Program inovatif, Prakarsa Bagja Juara meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan MURI diserahkan pada Kamis (11/12) di Pondok Pesantren Hidayatul Burhan, Desa Pasirtanjung, Karawang. Foto dok. Pertamina

jpnn.com - Pembakaran jerami mengakibatkan pencemaran udara juga menjadi salah satu penyumbang pemanasan global. Selain itu, bisa mematikan mikroorganisme yang berguna untuk proses biologis tanah, seperti dekomposer bahan organik tanah.

Untuk mengurangi dampak itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB)

menggelar program inovatif, Prakarsa Bagja Juara. Program yang berpusat di Fuel Terminal (FT) Cikampek ini memiliki konsep pemberdayaan petani melalui tukar jerami dengan air.

Gerakan tersebut melibatkan sekitar 150 petani aktif dari Gapoktan dan KWT di Desa Pasirtanjung, Karawang, Jawa Barat. 

"Program ini hadir sebagai solusi terhadap dua masalah krusial polusi udara akibat pembakaran jerami pascapanen, dan keterbatasan akses air bersih bagi masyarakat," kata Fuel Terminal Manager Pertamina JBB - Cikampek, Muhammad Andika Gunawan, Minggu (14/12).

Sebelumnya, sekitar 200 ton jerami dibakar setiap musim panen, menyebabkan pencemaran udara, peningkatan emisi karbon, dan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Di sisi lain, masyarakat kesulitan mengakses air bersih PAMSIMAS atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. 

"Hal itu karena biaya sambungan yang tinggi, sekitar 500 ribu rupiah per rumah tangga," ujarnya.

Melalui skema tukar jerami, limbah pertanian kini diolah menjadi media tanam kumbung jamur, pupuk, dan media pertanian lainnya. Nilai ekonomi baru dari jerami kemudian ditukarkan oleh petani dalam bentuk penyambungan saluran pipa air PAMSIMAS, Air Reverse Osmosis (RO) berkualitas, juga melalui sarana pendukung pertanian lainnya.

Konsep pemberdayaan petani melalui program tukar jerami dengan air bersih Pertamina JBB meraih Rekor MURI

TAGS   Pertamina  Pertamina JBB  Rekor Muri  petani 
