Program Wakaf Sarung Perkuat Kenyamanan Beribadah Jemaah

jpnn.com, SURABAYA - PT Behaestex, produsen Sarung BHS, Atlas, dan Arsaba, resmi berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Timur dan DMI Surabaya dalam peluncuran Program Wakaf Sarung.

Program ini diluncurkan melalui rangkaian kegiatan yang digelar di Islamic Centre Surabaya bersama DMI Jawa Timur pada Jumat (5/12) serta di Hotel Prime Biz Surabaya bersama DMI Surabaya pada Jumat (19/12).

Program Wakaf Sarung merupakan inisiatif sosial Behaestex untuk menyediakan sarung wakaf beserta rak penyimpanannya bagi masjid dan musala yang membutuhkan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendukung kekhusyukan dalam menjalankan ibadah, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki sarana ibadah memadai.

Manajer Marketing PT Behaestex, Nur Yahya, mengatakan program tersebut menjadi wujud kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung aktivitas keagamaan di Indonesia.

“Kami ingin membantu masjid dan musala di seluruh Indonesia agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan layak,” ujarnya.

Berdasarkan data DMI tahun 2024, Indonesia memiliki 663.729 masjid dan musala. Meski jumlahnya besar, masih banyak tempat ibadah yang kekurangan perlengkapan ibadah, termasuk sarung untuk jemaah.

Sementara itu, program donasi yang secara khusus menyasar penyediaan alat ibadah, terutama sarung, dinilai masih relatif terbatas.