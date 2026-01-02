Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Program Wali Kota Sudah Dirasakan, Pengamat: DPRD Seharusnya Fokus Mendukung

Jumat, 02 Januari 2026 – 19:01 WIB
Program Wali Kota Sudah Dirasakan, Pengamat: DPRD Seharusnya Fokus Mendukung
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. ilustrasi. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang melakukan sinergi dinilai menjadi faktor penentu keberlanjutan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh pengamat publik Saiman Papahan.

Dia menilai berbagai program pemerintah kota saat ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Saiman, kebijakan dan program yang dijalankan Wali Kota Pekanbaru menunjukkan orientasi yang jelas pada kepentingan publik, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, hingga kebijakan fiskal yang meringankan beban warga.

“Sejumlah program tersebut sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Karena itu, akan jauh lebih baik apabila seluruh unsur pemerintahan, termasuk DPRD, memberikan dukungan penuh agar program-program ini berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Saiman Jumat (2/1).

Dia juga menyoroti kebijakan penurunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai langkah progresif yang berpihak pada masyarakat.

Selain itu, penataan ulang sistem parkir Kota Pekanbaru juga dipandang sebagai upaya strategis untuk menciptakan ketertiban kota sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tak hanya pada program daerah, Saiman turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan agenda strategis pemerintah pusat, seperti program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).



