Progres Tol Palembang-Betung Capai 73,84 Persen, Hutama Karya Targetkan Segera Rampung

jpnn.com, PALEMBANG - Progres pembangunan Tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 kilometer telah mencapai 73,84 persen.

EVP Sekretaris Perusahaan Mardiansyah menyampaikan Tol Palembang-Betung (Paltung) terus dipercepat untuk memperkuat jaringan konektivitas di Sumatra Selatan (Sumsel).

"Hingga akhir Oktober 2025, progres konstruksi jalan tol ini telah mencapai 73,84 persen, sementara pembebasan lahan mencapai 84,94 persen," kata Mardiansyah, Sabtu (8/11/2025).

Tol akan menghubungkan Kota Palembang hingga Betung sekaligus menjadi koridor penting yang menghubungkan Sumsel dengan Provinsi Jambi.

“Pembangunan Tol Paltung terus kami percepat dengan memastikan seluruh sumber daya, material, serta metode kerja yang digunakan memenuhi standar mutu tertinggi," ungkap Mardiansyah.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya juga senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah setempat serta para pemangku kepentingan lainnya.

"Kami menargetkan proyek ini dapat segera rampung agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Mardiansyah.

Tol Paltung terbagi dalam beberapa seksi, yakni Seksi 1 (Palembang–Rengas) sepanjang 21,50 km, Seksi 2 (Rengas–Pangkalan Balai) sepanjang 33 km, Seksi 3 (Pangkalan Balai–Betung) sepanjang 14,69 km, Junction Tahap 2 (Ramp 4,6,8) sepanjang 4,07 km, Interchange Gandus sepanjang 2,02 km, serta Interchange Pulo Rimo sepanjang 3,83 km.