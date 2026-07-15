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JPNN.com - Entertainment - Musik

Projek-D Vol. 5 Segera Digelar, Down For Life Hingga Poris Siap Beraksi

Rabu, 15 Juli 2026 – 16:16 WIB
Projek-D Vol. 5 Segera Digelar, Down For Life Hingga Poris Siap Beraksi - JPNN.COM
Down For Life, band metal asal Solo. Foto: Dok. Blackandje Records

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tahun kelima, festival musik Projek-D Vol. 5 akan segera hadir pada 5 September 2026 di De Tjolomadoe, Karanganyar.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, festival yang diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo itu akan hadir selama satu hari dengan menghadirkan empat panggung penampil sekaligus.

Melengkapi kemeriahan Panggung Maduswara dan Panggung Wirama, dua panggung baru yang siap diperkenalkan tahun ini untuk memberikan pengalaman festival yang lebih meriah dan menyenangkan.

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Kembali mengusung tema Sehidup Separty, Projek-D Vol. 5 akan menyajikan penampilan musisi tanah air lintas genre.

"Penambahan dua panggung baru ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih kaya dan relevan dengan perkembangan kancah musik di Solo," kata Project Director Projek-D Vol. 5, Rumpoko Adi.

Setelah mengumumkan deretan line-up fase pertama, Projek-D Vol. 5 memanaskan animo publik dengan merilis line-up fase kedua yang menampilkan musisi ternama beserta kolaborasi spesial.

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Sebelumnya, Projek-D Vol. 5 sudah mengumumkan line-up penampilan dari FSTVLST, Moluccan Soul, Nadhif Basalamah, Poris, Rumah Sakit, Sukses Lancar Rejeki, serta kehadiran The Jeblogs Showcase Set Sambutlah di Projek-D.

Sementara itu pada pengumuman line up fase kedua, Projek-D Vol. 5 memastikan kehadiran Alkateri, 510, Det-Plag Lust, Hindia, .Feast, LIPS!!, dan Down For Life dengan kolaborasi bersama mystery guest.

Memasuki tahun kelima, festival musik Projek-D Vol. 5 akan segera hadir pada 5 September 2026 di De Tjolomadoe, Karanganyar.

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TAGS   Projek-D Vol. 5  Projek-D  Down For Life  poris 

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