Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Proliga 2026 Dimulai di Pontianak, Popsivo vs Falcons Jadi Pembuka Rangkaian Pertandingan

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:07 WIB
Proliga 2026 Dimulai di Pontianak, Popsivo vs Falcons Jadi Pembuka Rangkaian Pertandingan - JPNN.COM
GOR Terpadu A. Yani, Pontianak yang menjadi tempat pembukaan Proliga 2026. Foto: Instagram/@popsivopolwan

jpnn.com - JAKARTA - Kompetisi bola voli profesional Tanah Air, PLN Mobile Proliga 2026 akan dimulai di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dua pertandingan pembuka, yakni di sektor putri antara Jakarta Popsivo Polwan vs Medan Falcons, dan putra, Jakarta Bhayangkara Presisi vs Medan Falcons Tirta Bhagasasi, akan digelar di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar, Kamis (8/1).

Pembukaan Proliga 2026 diawali dengan upacara seremoni yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 WIB.

Baca Juga:

Setelah itu, pertandingan perdana akan mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan melawan Medan Falcons pada sektor putri,. Pertandingan itu dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB.

Jakarta Popsivo Polwan yang dilatih Darlo Dobreskov akan mengandalkan sejumlah pemain andalan, seperti Arsela Nuari Purnama, Chelsa Berliana Nurtomo, serta dua pemain asing Yonkaira Pena dan Bethania de la Cruz Mejia.

Pada musim lalu, Popsivo finis sebagai runner up setelah kalah dari Jakarta Pertamina Enduro pada partai final Proliga 2025 dengan skor 0-3 (24-26, 22-25, 16-25).

Baca Juga:

Sementara itu, laga kedua hari ini akan mempertandingkan sektor putra antara Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Medan Falcons Tirta Bhagasasi. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Jakarta Bhayangkara Presisi diperkuat sejumlah pemain nasional, di antaranya Rendy Tamamilang dan Nizar Zulfikar.

Duel Popsivo Polwan vs Medan Falcons akan menjadi pembuka rangkaian pertandingan Proliga 2026 yang dimulai di Kota Pontianak, Kalbar, hari ini (8/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  jadwal Proliga 2026  Pontianak  Popsivo vs Falcons 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp