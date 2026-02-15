Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Proliga 2026: Giulia Angelina Diharapkan Jadi Juru Selamat Bandung bjb Tandamata

Minggu, 15 Februari 2026 – 07:23 WIB
Proliga 2026: Giulia Angelina Diharapkan Jadi Juru Selamat Bandung bjb Tandamata - JPNN.COM
Pemain asing baru Bandung bjb Tandamata, Giulia Angelina saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Bojonegoro di GOR Utama, Sabtu (14/2) melawan Medan Falcons. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli Bandung bjb Tandamata berharap proses adaptasi Giulia Angelina dapat berjalan cepat pada Proliga 2026.

Pemain kelahiran 26 Februari 1997 itu direkrut untuk menggantikan Sonaly Cidrao, yang dinilai tampil kurang konsisten.

Pelatih Bandung bjb Tandamata Risco Herlambang berharap kehadiran mantan pemain SMI Roma Volley itu mampu mendongkrak produktivitas tim.

Baca Juga:

Harapan pelatih dan manajemen mulai terlihat setelah pemain bertinggi badan 193 cm tersebut menyumbangkan 25 poin saat Bandung bjb Tandamata menaklukkan Medan Falcons dengan skor 3-1 (24-26, 25-19, 25-18, 25-18).

"Kami masih beradaptasi dengan Giulia Angelina yang baru beberapa hari bergabung bersama kami."

"Performa tim bisa bangkit di pertandingan ini setelah pada gim pertama tertinggal," ujar pemilik tim voli Wahana itu.

Baca Juga:

Menarik untuk ditunggu kiprah Bandung bjb Tandamata sepanjang Proliga 2026.

Harapan penggemar pun meningkat setelah manajemen menduetkan Giulia Angelina dengan kompatriotnya asal Italia, Anastasia Guerra.

Bandung bjb Tandamata berharap adaptasi Giulia Angelina bisa berjalan dengan cepat pada Proliga 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  Bandung BJB Tandamata  Proliga  Giulia Angelina  voli 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp