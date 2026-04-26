Proliga 2026, Ibas: Congratulations! Make Us Proud! LaVani

Minggu, 26 April 2026 – 17:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim bola voli Jakarta LavAni Livin Transmedia kembali menorehkan prestasi dengan meraih gelar juara Proliga 2026.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan apresiasi melalui akun X (Twitter) pribadinya, @Edhie_Baskoro.

“Alhamdulillah, LavAni Juara Proliga 2026! Top! Congratulations, untuk Pepo SBY dan semua. LavAni Make us Proud,” tulisnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut juga menyampaikan rasa bangga dan selamat kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku pendiri dan pembina klub LavAni, yang dinilai berhasil menghadirkan tim dengan konsistensi dan prestasi tinggi.

Jakarta LavAni Livin Transmedia memastikan gelar juara setelah meraih dua kemenangan beruntun (2-0) atas Jakarta Bhayangkara Presisi, termasuk kemenangan pada laga kedua dengan skor 3-1 (25-22, 25-20, 18-25, 25-22).

Dalam momentum final di Yogyakarta, Ibas mengajak ribuan masyarakat dari daerah pemilihannya untuk hadir langsung memberikan dukungan di GOR Amongrogo, Yogyakarta sejak 24 April 2026 hingga partai puncak.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemain, tim LavAni, panitia, dan seluruh suporter yang telah memberikan dukungan luar biasa,” ujarnya.

Ibas juga menyampaikan terima kasih kepada para suporter dari dapil Jawa Timur VII.