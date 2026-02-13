Proliga 2026: Jakarta Livin’ Mandiri Jadi Batu Sandungan Jakarta Pertamina Enduro

jpnn.com - Tim voli Jakarta Pertamina Enduro membuka Proliga 2026 seri Bojonegoro dengan kekalahan dari Jakarta Livin’ Mandiri.

Berlaga di GOR Utama, Bojonegoro, Jumat (13/2/2026), Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega menyerah dengan skor 1-3 (12-25, 20-25, 25-15, 20-25).

Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulent Karslioglu mengungkapkan bahwa semangat para pemainnya tengah menurun.

Meski demikian, tim milik BUMN tersebut sudah berada di posisi aman untuk melangkah ke final four setelah mengoleksi tujuh kemenangan dari 10 laga

“Kami mencoba melupakan kekalahan ini. Kami harus terus percaya diri dan menatap laga berikutnya,” ujar juru taktik asal Turki itu.

Sementara itu, Manajer Jakarta Pertamina Enduro Widi Triyoso mengaku belum sepenuhnya puas dengan pencapaian tim di babak reguler.

Manajemen berharap tim milik BUMN tersebut mampu menyapu bersih kemenangan di sisa pertandingan babak reguler.

"Mungkin kami akan evaluasi tentang kekalahan hari ini. Kami tetap optimistis di pertandingan-pertandingan berikutnya," ujar Widi.