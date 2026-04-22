Proliga 2026: Kejar Gelar ke-7, Jakarta Electric PLN Justru Tersandung Antiklimaks

Kamis, 23 April 2026 – 02:37 WIB

jpnn.com - Perjalanan tim voli putri Jakarta Electric PLN di Proliga 2026 berakhir antiklimaks setelah kalah dari Popsivo Polwan.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Rabu (22/4/2026), skuad asuhan Chamnan Dokmai kalah dengan skor 2-3 (25-19, 22-25, 25-20, 16-25, 8-15).

Hasil tersebut membuat Agustin Wulandhari dan kolega harus puas finis di peringkat keempat.

Sebelumnya, Jakarta Electric PLN juga menelan kekalahan 0-3 (20-25, 22-25, 21-25) dari Popsivo Polwan dalam format best of three series.

Padahal, sejak awal musim, manajemen Jakarta Electric PLN menargetkan gelar juara dengan mempertahankan sebagian besar komposisi pemain.

Skuad Jakarta Electric PLN dihuni pemain-pemain dari klub TNI AU seperti Ersandrina Devega, Poppy Aulia, dan Tasya Aprilia Putri yang telah lama bermain bersama.

Untuk menambah kekuatan, pada bursa transfer, tim menggaet dua setter, yakni Afra Hasna Nurhaliza dan Khalisa Azilia Rahma.

Dari sektor pemain asing, nama-nama beken seperti Neriman Ozsoy (Turki) dan Celeste Plak (Belanda) sempat didatangkan sebelum kemudian digantikan oleh Kara Bajema (Amerika Serikat).