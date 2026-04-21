Proliga 2026: Malwina Smarzek Menunjukkan Kelasnya! Popsivo Polwan Selangkah Lagi Raih Posisi Ketiga

Rabu, 22 April 2026 – 00:01 WIB

jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan selangkah lagi merebut posisi ketiga Proliga 2026 seusai mengalahkan Electric PLN Mobile.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Selasa (21/4) tim asuhan Darko Dobreskov itu menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-22, 25-21).

Pada laga ini Malwina Smarzek menjadi bintang kemenangan tim milik Kepolisian RI tersebut seusai mencetak 24 angka.

Pemain lainnya yang mencetak double digit yaitu Yonkaira Pena dengan tambahan 17 poin.

Amalia Fajrina dan kolega tampil solid di laga ini dengan bisa meredam serangan Jakarta Electric PLN.

Pertahanan solid Popsivo Polwan membuat Kara Bajema frustasi sehingga perolehan angka tim milik BUMN tersebut agak mandek.

Walhasil pemilik tiga gelar juara itu akhirnya mampu meraih kemenangan melawan Jakarta Electric PLN.

Dengan kemenangan ini Popsivo Polwan melanjutkan tren positif melawan skuad asuhan Chamnan Dokmai.