Proliga 2026: Medan Falcons Siap Berikan Kejutan, Popsivo Polwan Wajib Waspada

Kamis, 08 Januari 2026 – 03:00 WIB
Pevoli Adjani Zahra saat berlaga pada ajang Proliga 2025 bersama Yogya Falcons di Palembang Sport and Convention Center, Sumatra Selatan. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Medan Falcons bertekad memberikan kejutan di laga perdana Proliga 2026 melawan Popsivo Polwan.

Pelatih Falcons Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa timnya siap berjuang untuk meraih kemenangan atas tim milik Kepolisian RI itu.

“Kami mencoba berjuang meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tentu tidak mudah, kami harus fokus poin demi poin,” ujar pelatih keturunan Jepang-Brasil itu.

Medan Falcons berbenah menatap Proliga 2026 dengan merekrut pemain-pemain berpengalaman seperti Maya Kurnia Indri dan Yolana Betha Pangestika.

Dari barisan pemain asing, Vi Thi Nhu Quynh (Vietnam) dan Dell Palomata (Filipina) dihadirkan untuk melengkapi kekuatan tim milik Emtek tersebut.

Kombinasi ini diharapkan bisa menjadi tambahan bagi Medan Falcons dalam mengarungi Proliga 2026. Sebelumnya, tim sudah dihuni jebolan Kejuaraan Dunia U-21 di Surabaya, yakni Pascalina Mahuze serta Sulastri Rahma Aulia.

Semenatara itu, menilik rekor pertemuan, Medan Falcons musim lalu menelan dua kekalahan melawan Jakarta Popsivo Polwan.

Pada putaran pertama, Sabina Altynbekova cum suis menyerah dengan skor 0-3 (14-25, 18-25, 19-25) di Gresik.

Medan Falcons bertekad memberikan kejutan di laga perdana Proliga 2026 melawan Popsivo Polwan, Kamis (8/1)

