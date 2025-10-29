Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Proliga 2026: Pelatih Asal Turki Bertahan, Jakarta Pertamina Enduro Incar Back to Back Juara

Rabu, 29 Oktober 2025 – 18:42 WIB
Proliga 2026: Pelatih Asal Turki Bertahan, Jakarta Pertamina Enduro Incar Back to Back Juara
Bulent Karslioglu saat diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Jakarta Pertamina Enduro pada Proliga 2025. Foto: Instagram/@bulent_karslioglu

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro memperpanjang kontrak pelatih asal Turki, Bulent Karslioglu.

Juru taktik kelahiran 2 April 1972 itu dipertahankan setelah sukses membawa tim milik BUMN tersebut menjuarai Proliga 2025.

Karslioglu Lanjutkan Kerja Sama dengan JPE

Manajer Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Intania Prionggo mengungkapkan bahwa mantan pelatih voli putri Azerbaijan itu masih akan menukangi Tisya Amallya Putri cum suis pada musim depan.

"Benar, rencananya coach Bulent Karslioglu masih akan mengawal tim Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026," ungkap Intan saat dihubungi JPNN.com.

Senada dengan Intan, manajer Jakarta Pertamina Enduro, Widi Triyoso juga mengungkapkan bahwa Bulent masih bersama tim milik BUMN tersebut.

"Rencananya tim Jakarta Pertamina Enduro akan mendatangkan lagi coach Bulent," ujar Widi.

Komposisi Tim tak Banyak Berubah

Manajemen Jakarta Pertamina Enduro tampaknya tidak banyak mengubah komposisi pemain untuk musim mendatang.

Mereka juga akan kembali bekerja sama dengan sejumlah pemain binaan TNI AL.

Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro kembali memperpanjang kontrak pelatih asal Turki, Bulent Karslioglu

Proliga 2026  Jakarta Pertamina Enduro  Bulent Karslioglu  Proliga  voli 

