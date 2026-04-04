Proliga 2026: Popsivo Polwan Tetap Jadi Ancaman bagi Jakarta Pertamina Enduro

Sabtu, 04 April 2026 – 17:00 WIB
Proliga 2026: Popsivo Polwan Tetap Jadi Ancaman bagi Jakarta Pertamina Enduro - JPNN.COM
Skuad Jakarta Pertamina Enduro saat berlaga pada ajang final four Proliga 2026 saat melawan Jakarta Electric PLN Mobile di Jawa Pos Arena, Surabaya. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro enggan meremehkan Popsivo Polwan saat bentrok pada laga kedua babak final four Proliga 2026.

Manajer Jakarta Pertamina Enduro Widi Triyoso menilai skuad asuhan Darko Dobreskov tampil dengan kekuatan berbeda pada fase ini.

Kedatangan Malwina Smarzek (Polandia) membuat variasi serangan tim milik Kepolisian RI tersebut makin beragam, setelah sebelumnya lebih mengandalkan Arsela Nuari Purnama dan Yonkaira Pena (Republik Dominika).

“Semua pasti kami waspadai. Kami berharap para pemain bisa tampil maksimal meredam serangan lawan,” ungkap Widi saat dihubungi JPNN, Sabtu (4/4).

Jakarta Pertamina Enduro telah melakukan evaluasi setelah menelan kekalahan pada laga perdana dari Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15).

Pelatih Bulent Karslioglu pun telah membenahi sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek pertahanan, menjelang menghadapi Popsivo Polwan.

“Evaluasi sudah dilakukan, sekarang kami menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih untuk komposisi pemain di lapangan,” ujar Widi.

Secara materi pemain, Jakarta Pertamina Enduro diunggulkan atas Popsivo Polwan.

Jakarta Pertamina Enduro enggan meremehkan Popsivo Polwan saat akan saling bentrok pada laga kedua final four Proliga 2026, Sabtu (4/4)

TAGS   Proliga 2026  Popsivo Polwan  Jakarta Pertamina Enduro  Proliga  voli 
