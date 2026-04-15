Lifestyle - Perempuan

Promo Hari Kartini, Saatnya Perempuan Glow Up dan Nikmati Wellness Eksklusif

Rabu, 15 April 2026 – 12:05 WIB
Promo Hari Kartini, Saatnya Perempuan Glow Up dan Nikmati Wellness Eksklusif
Saatnya Wanita Glow Up Lewat Experience Wellness Eksklusif. Foto: Odilia Infinity Corp

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Hari Kartini tahun ini dimaknai lebih dari sekadar seremoni, dengan berbagai inisiatif yang mendorong perempuan untuk merawat diri, memperkuat koneksi, dan meningkatkan kepercayaan diri.

Sejalan dengan semangat tersebut, Odilia Infinity Corp menghadirkan dua kampanye spesial bertajuk “Women Support Women” dan “Kartini Glow Up: Strong, Calm, Confident”.

Kampanye ini menggabungkan pengalaman relaksasi, kebersamaan, serta gaya hidup sehat dalam satu momentum yang relevan dengan kebutuhan perempuan masa kini.

Dalam konsep yang diusung, self-care tidak lagi dipandang sebagai aktivitas individual, melainkan menjadi pengalaman kolektif yang dapat dinikmati bersama orang terdekat.

Program “Women Support Women” menjadi salah satu daya tarik utama dengan menghadirkan promo spa yang berfokus pada kebersamaan antar perempuan.

Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati penawaran Buy 1 Get 1 Free treatment jika datang bersama teman, ibu, atau anak perempuan, serta diskon 21 persen untuk perawatan individu.

Inisiatif tersebut dirancang untuk menciptakan momen bonding yang lebih bermakna, sekaligus menghadirkan relaksasi yang menyegarkan tubuh dan pikiran.

Selain itu, kampanye “Kartini Glow Up: Strong, Calm, Confident” turut melengkapi pengalaman dengan pendekatan gaya hidup sehat berbasis wellness dan kebugaran.

Momentum Hari Kartini dimanfaatkan untuk dorong perempuan terapkan selfcare dan gaya hidup sehat kini.

Hari Kartini  Gaya Hidup Sehat  Odilia Infinity Corp.  Spa 
