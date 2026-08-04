Promo Murah Suku Cadang dan Aksesori Suzuki di GIIAS 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 15:20 WIB

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Suzuki tak hanya membawa deretan mobil ke GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, tetapi juga sederet promo produk dan layanan purnajual.

Selama pameran berlangsung, Suzuki memberikan potongan harga hingga 25 persen untuk Suzuki Genuine Parts (SGP), pelumas Ecstar, serta Suzuki Genuine Accessories (SGA).

Khusus merchandise resmi Suzuki, tersedia diskon sebesar 15 persen.

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Asst. to Aftersales Department Head of Spareparts PT SIS, Christiana Yuwantie, mengatakan program menjadi bagian dari upaya Suzuki mendorong pelanggan tetap menggunakan suku cadang asli.

Selain diskon, Suzuki juga menyiapkan bonus voucher belanja senilai Rp25.000 bagi pelanggan yang bertransaksi minimal Rp500.000 untuk pembelian suku cadang, pelumas Ecstar, maupun aksesori resmi.

Voucher diberikan secara kelipatan sesuai nilai transaksi, selama persediaan masih tersedia.

Tak hanya itu, setiap transaksi di atas Rp500.000 juga berhak mendapatkan souvenir eksklusif Suzuki selama stok masih ada.

Suzuki turut melengkapi pengalaman purnajual lewat layanan digital melalui aplikasi MySuzuki dan situs resminya.