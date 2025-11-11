Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Promo Spesial bank bjb: Menabung Sekarang, Dapat Tiket Lari Tangerang 10K!

Selasa, 11 November 2025 – 14:44 WIB
Foto: bjb

jpnn.com, TANGERANG - bank bjb terus menghadirkan inovasi yang memberi kemudahan bagi nasabah. Kali ini, para pengemar olahraga lari, dimanjakan bank bjb.

Cukup dengan menabung di bank bjb, sudah bisa mendapatkan tiket untuk ajang lari Tangerang 10K 2025 – Run The Story.

Melalui program promo spesial ini, bank bjb mengajak masyarakat untuk menabung sambil berolahraga dan ikut serta dalam kemeriahan Kota Tangerang.

Program bertajuk Promo Tangerang 10K ini berlangsung mulai 5 hingga 25 November 2025, atau selama kuota tiket masih tersedia bagi nasabah baru maupun nasabah existing yang berpartisipasi dalam program ini.

Program ini, jadi bukti bank bjb terus memberikan pengalaman lebih bagi para nasabahnya, mendukung gaya hidup aktif dan sehat.

Ajang Tangerang 10K sendiri akan digelar pada Minggu, 7 Desember 2025, di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, mulai pukul 05.15 WIB hingga selesai.

Event ini bukan hanya kompetisi lari semata, melainkan juga perayaan budaya, komunitas, dan semangat kebersamaan yang melekat pada kota Tangerang. Peserta akan disuguhkan rute yang menawarkan keindahan kota, sembari menikmati atmosfer penuh energi positif.

Melalui program promo ini, bank bjb ingin menghadirkan pengalaman menabung yang menyenangkan. Cukup dengan melakukan penempatan dana sesuai skema yang berlaku, nasabah sudah berkesempatan mendapatkan tiket lari Tangerang 10K.

TAGS   Bank BJB  Tangerang 10K 2025  ajang lari  Promo Tangerang 10K 
