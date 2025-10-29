Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Propam Tahan 3 Anggota Reskrim Tembak Mati Perusak Pospol di OKU

Rabu, 29 Oktober 2025 – 09:52 WIB
Propam Tahan 3 Anggota Reskrim Tembak Mati Perusak Pospol di OKU - JPNN.COM
Polres OKU menggelar pres rilis kasus kematian pelaku perusakan pos polisi di wilayah setempat, Selasa. ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Propam menahan tiga anggota Satreskrim Polres OKU yang menembak mati pelaku perusakan pos polisi (Pospol) di Simpang Ramayana dan Unbara, Ogan Komering Ulu, Sumsel.

Ketiga polisi itu, Aiptu DK, Bripda AS, dan Bripka JS diamankan di tempat khusus.

"Tiga anggota Reskrim yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan intensif," kata Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo, Selasa (29/10).

Baca Juga:

Menurut Kapolres, peristiwa penembakan yang dilakukan anggotanya hingga menyebabkan pelaku Padli (29) meninggal dunia saat ini masih dalam penyelidikan.

AKBP Endro mengatakan peristiwa perusakan dua unit pos polisi itu sendiri terekam kamera CCTV di sekitar lokasi pada dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB.

Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa itu melempari fasilitas milik negara tersebut menggunakan batu.

Baca Juga:

"Berdasarkan rekaman CCTV kami langsung melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas pelaku," katanya.

AKBP Endro menyatakan saat dilakukan penangkapan pada Selasa pagi sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku melakukan perlawanan dengan menantang petugas.

Propam menahan tiga anggota Satreskrim Polres OKU yang menembak mati pelaku perusakan pos polisi (Pospol).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oku  Pospol Dirusak  Polres OKU  Ogan Komering Ulu 
BERITA OKU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp