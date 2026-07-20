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JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Propan dan Wonderlab Kolaborasi Hadirkan Ruang Bermain Aman Bagi Anak

Senin, 20 Juli 2026 – 12:12 WIB
Propan dan Wonderlab Kolaborasi Hadirkan Ruang Bermain Aman Bagi Anak - JPNN.COM
Propan Raya menjadi Official Paint Partner Wonderlab, theme indoor park berkonsep edutainment yang memadukan permainan fisik, teknologi mekatronik, dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak. Foto: Dok. Propan dan Wonderlab

jpnn.com, JAKARTA - Propan Raya menjadi Official Paint Partner Wonderlab, theme indoor park berkonsep edutainment yang memadukan permainan fisik, teknologi mekatronik, dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.

Kolaborasi tersebut menjadi kali kedua bagi Propan Raya dalam mendukung Wonderlab.

Pada kerja sama terbaru, sejumlah area di Wonderlab dipercantik menggunakan produk cat water based yang rendah bau dan rendah emisi.

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Berlokasi di lantai 6 Senayan City, Jakarta, Wonderlab memiliki luas area mencapai 1.405 meter persegi.

Tempat bermain itu dirancang sebagai ruang eksplorasi yang mendorong anak-anak untuk aktif bergerak, berkreasi, serta mengembangkan kemampuan motorik dan imajinasi dalam suasana yang aman dan menyenangkan.

“Kami bangga kembali dipercaya menjadi Official Paint Partner Wonderlab. Pada kolaborasi kali ini, Propan berfokus menghadirkan produk-produk cat berkualitas yang tidak hanya mempercantik setiap area, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, serta daya tahan yang optimal,” ungkap Direktur PT Propan Raya ICC Yuwono Imanto dalam keterangan resmi, Senin (20/7).

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Sentuhan warna dari Propan sudah terlihat sejak area registrasi. Pengunjung disambut dengan nuansa galaksi yang menjadi salah satu identitas visual Wonderlab.

Warna Leganza WOW Deep Dark Shadow digunakan untuk menghadirkan kesan futuristik dan membangun imajinasi anak-anak sebelum memasuki area permainan.

Kolaborasi Propan dan Wonderlab menghadirkan ruang bermain yang aman bagi anak serta edukatif

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TAGS   Propan Raya  Wonderlab  mainan anak-anak  Ruang Bermain 
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