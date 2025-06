PropVaganza 2025 by Rumah123 Hadirkan Proyek Unggulan & Penawaran Spesial

jpnn.com, TANGERANG - Rangkaian pameran properti PropVaganza 2025 by Rumah123 kembali berlanjut ke AEON Mall BSD City pada 3-8 Juni.

Pameran ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Rumah123 sebagai marketplace properti terbesar di Indonesia untuk semakin dekat dalam mendukung masyarakat menggapai hunian impiannya.

“Kehadiran PropVaganza 2025 by Rumah123 di AEON Mall BSD City menjadi langkah nyata kami dalam membuka akses yang lebih mudah dan menyenangkan bagi siapa saja yang sedang mencari hunian atau properti investasi dengan menjangkau berbagai segmen, mulai dari pembeli rumah pertama, keluarga yang ingin upgrade hunian, maupun investor yang mencari potensi terbaik di properti," ujar Vice President Marketing Rumah123 Andry Law.

Digelarnya pameran PropVaganza 2025 by Rumah123 di AEON Mall BSD City juga tak lepas dari perhatian terhadap tantangan kepemilikan rumah di wilayah Jabodetabek.

Melalui gelaran ini, Rumah123 menghadirkan ekosistem yang mempertemukan langsung calon pembeli dengan pengembang, agen properti hingga kontraktor & desainer interior, lengkap dengan informasi, promo, ragam pilihan properti dan pendukungnya yang dikurasi sesuai kebutuhan.

Dalam pameran di AEON Mall BSD City, pengunjung disuguhkan pilihan proyek hunian unggulan dari sejumlah pengembang ternama.

Beberapa di antaranya meliputi Hiera dari Sinar Mitbana Mas, Elevee Residences oleh Alam Sutera, Fortunia Cove dan The Parc dari SouthCity, Griya Idola Residences, serta Discovery Riviera Bintaro City besutan Jaya Property.

Ada pula proyek lainnya seperti Paradise Serpong City, Collins Boulevard dari Triniti Land, Orchard Park dan The Signature oleh Serpong Natura City, Akasa Pure Living dari Sinarmas Land, serta Cluster Yuri dan New Sakura dari Springhill Yumee Lagoon. Proyek hunian dari The First Stone—Orchid, Peony, dan Peonity—juga turut meramaikan pameran, bersama Seion Tangerang dan Mono: The Introvert House.