Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Proses 95%, Parkir Pasar Godean Siap Operasi Awal Oktober

Jumat, 29 Agustus 2025 – 19:50 WIB
Proses 95%, Parkir Pasar Godean Siap Operasi Awal Oktober - JPNN.COM
Pembangunan parkir Pasar Godean capai 95 persen, ditargetkan beroperasi awal Oktober 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SLEMAN - Pembangunan gedung parkir Pasar Godean di Kabupaten Sleman kini telah mencapai 95 persen dan ditargetkan siap beroperasi awal Oktober 2025.

Proyek ini diharapkan mempermudah aktivitas pedagang dan pengunjung setelah proses MoU dan pengundian lapak selesai dilakukan.

Kontrak pembangunan parkir dimulai pada 15 Maret 2025 dan dijadwalkan rampung pada 27 September 2025.

Baca Juga:

Struktur utama gedung sudah selesai, sementara tahap akhir meliputi pengecatan dan pemasangan paving di halaman depan.

Manajer Proyek PT Simba Hutama Karya (SHK), Yuli Setiawan, mengatakan fasilitas parkir akan beroperasi setelah jembatan penghubung ke pasar selesai dikerjakan oleh pihak lain.

“Insyaallah siap digunakan awal Oktober,” ujar Yuli, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8).

Baca Juga:

Pendampingan proyek dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman dan KPK untuk memastikan proses pembangunan transparan dan sesuai aturan.

Murti Ari Wibowo, Kasi Intel Kejari Sleman, menyatakan pengawalan ini mencegah potensi risiko hukum dan memastikan kepentingan publik terlindungi.

Pembangunan parkir Pasar Godean capai 95 persen, ditargetkan beroperasi awal Oktober 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pasar godean  Parkir  PT Simba Hutama Karya  Bupati Sleman 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp