Proses Aklamasi Mardiono Jadi Ketum PPP Diklaim Sah

Senin, 29 September 2025 – 12:00 WIB
Suasana Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) di Ancol, Jakarta. Foto: Aristo/JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Amir Uskara tak terima ketika proses terpilihnya Muhamad Mardiono secara aklamasi dituding tak sah, karena dilaksanakan di kamar hotel.

Amir menyebut penetapan Mardiono menjadi ketum PPP dilaksanakan sesuai prosedur dan tak dilakukan di kamar hotel.

Proses Aklamasi Mardiono Jadi Ketum PPP Diklaim SahKetua Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda)

"Tidak benar aklamasi dilaksanakan di kamar hotel, itu konferensi pers setelah sidang aklamasi di ballroom hotel," kata Amir kepada wartawan seperti dikutip Senin (29/9).

Dia menuturkan bahwa keputusan Mardiono sebagai Ketum PPP diambil di tengah situasi sidang yang ricuh yang mengakibatkan korban luka-luka.

"Saya mengetuk palu setelah mendengar kata setuju di forum yang sah dan dihadiri langsung oleh muktamirin, maunya mereka, kan, memang ada korban dan membuat rusuh itu semua," ujar dia.

Amir mengatakan pihaknya melaksanakan Muktamar X PPP dengan mengedepankan keselamatan, sehingga penentuan aklamasi terhadap Mardiono dilakukan cepat.

"Sudah mereka desain sejak awal, kami tidak ingin makin banyak korban,” ujarnya.

Eks Mendag Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketum PPP dalam proses Muktamar X yang sempat diwarnai kericuhan.

