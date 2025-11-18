Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Proses Belajar di SMA 72 Berangsur Normal, Sebagian Siswa Masih Sekolah Online

Selasa, 18 November 2025 – 17:15 WIB
Proses Belajar di SMA 72 Berangsur Normal, Sebagian Siswa Masih Sekolah Online - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan proses belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta sudah berjalan normal.

Walau begitu, masih ada siswa yang belajar secara daring (online) atau jarak jauh.

Hal itu akibat adanya peledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, pada Jumat (7/11).

Baca Juga:

“Sekarang ini alhamdulillah di SMA 72, proses belajar-mengajarnya memang sudah berjalan normal, tapi memang belum sepenuhnya semuanya kemudian hadir secara fisik,” ucap Pramono di Koja, Jakarta Utara, pada Selasa (18/11).

Menurut dia, siswa yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh karena masih mengalami trauma pascaledakan.

“Mungkin karena kemarin sempat trauma, luka, tetapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik,” kata dia.

Baca Juga:

Akibat kejadian tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang merumuskan agar bisa membatasi penggunaan video-video kekerasan termasuk di Youtube.

“Peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti yang di YouTube yang kemudian menginspirasi anak-anak kita untuk melakukan seperti yang terjadi di SMAN 72,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan proses belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta setelah ledakan sudah berjalan normal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMAN 72 Jakarta  Ledakan  Pramono  Pramono Anung  pelaku peledakan 
BERITA SMAN 72 JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp