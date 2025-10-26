Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Proses Bercerai, Raisa dan Hamish Daud Mengaku Masih Saling Menjaga & Memahami

Minggu, 26 Oktober 2025 – 16:41 WIB
Proses Bercerai, Raisa dan Hamish Daud Mengaku Masih Saling Menjaga & Memahami
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/hamishdw

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Raisa Andriana dan Hamish Daud akhirnya buka suara mengenai rumah tangga mereka.

Seperti diketahui, Raisa menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025.

Melalui akunnya di Instagram, Raisa dan Hamish Daud berbagai cerita soal keputusan mereka untuk bercerai, setelah 8 tahun menikah.

"Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing," Raisa dan Hamish Daud melalui akun Instagram mereka, dikutip Minggu (26/10).

Mereka mengaku bahwa keputusan itu diambil secara bersama dan melalui pertimbangan yang matang.

"Keputusan ini kami ambil bersama, dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing, sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian," tuturnya.

Tak hanya itu, mereka juga sudah berupaya saling menjaga dan memahami satu sama lain, sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah.

"Sepanjang prosesnya, kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain dengan sebaik-baiknya," kata Raisa dan Hamish Daud.



