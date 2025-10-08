Close Banner Apps JPNN.com
Proses Cerai, Andre Taulany Mantap Ingin Berpisah dari Istri

Rabu, 08 Oktober 2025 – 21:21 WIB
Andre Taulany. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Dalam persidangan kali ini, Andre Taulany datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Meski tidak berbicara terlalu banyak, pria berusia 51 tahun tersebut mengungkapkan kesiapan menjelang persidangan.

"(Menjelang sidang?) Sehat wal afiat," ungkap Andre Taulany di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Pemain film Kang Mak From Pee Mak itu masih sempat bergurau saat hendak menjalani persidangan.

Meski demikian, Andre Taulany memastikan sudah membulatkan tekad berpisah dari Erin Taulany.

"Mantap banget, dari dulu memang sudah mantap," ucap mantan vokalis Stinky itu.

Diketahui, Andre Taulany kembali mendaftarkan gugatan cerai terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Sidang perceraian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

