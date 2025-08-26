Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Proses Cerainya Masih Berjalan, Chikita Meidy Bilang Begini

Selasa, 26 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Proses Cerainya Masih Berjalan, Chikita Meidy Bilang Begini - JPNN.COM
Chikita Meidy dan suaminya. Foto: Instagram/Chikitameidy

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chikita Meidy sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya, Indra Adhitya di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Sidang perceraian tersebut ternyata masih berkutat pada agenda mediasi. Sebab pihak tergugat, yakni Indra Adhitya belum pernah hadir di persidangan.

Meskipun begitu, Chikita Meidy menegaskan mediasi bukan berarti ada kemungkinan rujuk atau membatalkan gugatan perceraian tersebut.

Baca Juga:

"Mediasi itu bukan masalah perdamaian dan enggak jadi cerai. Kami memang sepakat mau cerai," ujar Chikita Meidy di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (25/8).

Perempuan 34 tahun tersebut mengaku, keputusannya untuk bercerai juga diambil dengan penuh pertimbangan.

Chikita Meidy mengatakan, ada perjalanan spiritual yang dijalaninya terlebih dahulu.

Baca Juga:

"Jadi, saya memutuskan bercerai ini, itu saya juga jalur langit. Itu saya juga ke Ka'bah dulu. Saya harus umrah dulu bareng adik saya, bareng ibu saya," tuturnya.

Terkait proses persidangannya yang belum usai, dia mengatakan, dirinya bakal tetap mengikuti prosedur yang berlaku.

Penyanyi Chikita Meidy sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya, Indra Adhitya di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chikita Meidy  suami Chikita Meidy  Pasangan artis  Chikita Meidy cerai 
BERITA CHIKITA MEIDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp