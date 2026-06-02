Proses Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker Menunggu Lampu Hijau John Herdman

jpnn.com, JAKARTA - Proses naturalisasi dua pemain keturunan, Luke Vickery dan Mitchell Baker, masih terus berjalan.

Namun, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengisyaratkan peluang percepatan proses keduanya sangat bergantung pada penilaian langsung pelatih Timnas Indonesia, John Herdman.

Menurut Sumardji, Herdman saat ini sedang memantau perkembangan Luke dan Mitchell selama mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.

Hasil evaluasi dalam beberapa hari ke depan akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah selanjutnya, perihal naturalisasi kedua pemain tersebut.

"Semua masih berproses. Kami ingin melihat bagaimana performa mereka selama latihan, apakah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelatih atau tidak," ujar Sumardji kepada awak media di Jakarta.

Dia menegaskan apabila Luke Vickery dan Mitchell Baker mampu memenuhi kriteria yang diharapkan Herdman, proses naturalisasi keduanya berpotensi dipercepat oleh PSSI.

"Kalau memang sesuai dengan yang diinginkan pelatih, tentu akan memudahkan proses ke depan dan bisa saja dipercepat. Soal target, semuanya akan dievaluasi terlebih dahulu," katanya.

Sumardji juga mengungkapkan alasan utama Herdman mengundang Luke dan Mitchell ke pemusatan latihan adalah untuk melakukan penilaian secara langsung.