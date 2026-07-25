Proses Pemeliharaan & Proses Pengisian Galon Bermerek Penuhi Standar Industri, BPOM Pastikan Aman

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan seluruh produk galon guna ulang bermerek yang beredar di masyarakat aman digunakan karena telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Jakarta.

Ia menekankan bahwa sertifikasi dan label SNI yang melekat pada kemasan merupakan bukti otentik bahwa produk tersebut telah lolos uji kebersihan serta kesehatan di bawah pengawasan otoritas secara berkala.

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"Ya tentu aman, yang sudah (tersertifikasi) Badan POM-nya sudah pasti aman. Karena kan salah satu persyaratan Badan POM mengeluarkan (izin) kalau dia sudah punya SNI. Jadi semua kemasan yang ber-SNI itu aman," ujar Taruna Ikrar.

Lebih lanjut, Taruna menjamin bahwa perlindungan konsumen tidak berhenti pada pemberian label di awal saja.

Pihak BPOM secara konsisten melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup mata rantai produksi, kelaikan pabrik, hingga ketahanan material kemasannya.

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Langkah pengawasan berlapis ini sengaja diterapkan guna menepis keraguan publik mengenai higienitas kemasan pangan di pasar domestik.

Taruna meminta masyarakat tidak perlu cemas karena status aman yang dirilis oleh BPOM memiliki dasar hukum dan pengujian sains yang dapat dipertanggungjawabkan.