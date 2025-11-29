Close Banner Apps JPNN.com
Prosesi Pemakaman Gary Iskak Penuh Haru, Istri Peluk Foto Kenangan

Sabtu, 29 November 2025 – 20:20 WIB
Istri Gary Iskak, Richa Novisha memeluk foto mendiang suami di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Gary Iskak telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11) sore.

Istri, anak-anak, keluarga, dan teman sesama selebritas pun mengantarkan Gary Iskak ke peristirahatan terakhir.

Berdasarkan pantauan, prosesi pemakaman berjalan dengan khidmat dan penuh haru.

Istri Gary Iskak, Richa Novisha tampak lemas selama prosesi pemakaman berlangsung.

Dia terlihat memeluk foto mendiang Gary Iskak sambil merangkul buah hatinya.

Anak-anak mendiang Gary Iskak pun tampak bergandengan tangan selama prosesi pemakaman berlangsung.

Pandangan Richa Novisha pun terus menatap ke arah liang lahat sang suami hingga akhirnya prosesi pemakaman selesai dilakukan.

Teman-teman selebritas turut terlihat di pemakaman, seperti Sutan Simatupang, Daus Mini, Alex Abbad, hingga Herjunot Ali.

