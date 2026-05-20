JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

ProSnap Hadir di Indonesia, Siap Bantu Perusahaan Kelola Dokumen Secara Akurat

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:54 WIB
ProSnap, platform otomatisasi dokumen cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI) mulai menjajakan bisnisnya di Indonesia pada Rabu (20/5).

jpnn.com, JAKARTA - ProSnap, platform otomatisasi dokumen cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI) mulai menjajakan bisnisnya di Indonesia pada Rabu (20/5).

Kehadiran ProSnap itu menjadi langkah baru dalam mendorong transformasi operasional perusahaan melalui teknologi AI automation.

CEO ProSnap, Leonard mengungkapkan platform ini dirancang untuk membantu perusahaan mengotomatisasi proses pengolahan dokumen secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

Menurut Leo, ProSnap hadir untuk menjawab tantangan perusahaan yang masih menghadapi proses dokumen manual, repetitive, dan memakan waktu.

"Dengan teknologi AI, ProSnap mampu membaca, mengekstrak, memverifikasi, hingga memproses berbagai jenis dokumen secara otomatis. Platform ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis lintas industri, mulai dari invoice processing, account payable & reconciliation process, insurance claim automation, dan loan processing," ungkap Leo saat ditemui di lokasi, Rabu.

Dia menambahkan platform tersebut juga bisa membantu perusahaan dalam mengurus dokumen seperti legal document automation, KYC & Customer Verification, intelligent document management, Approval & Validation Workflow.

Menurut dia, banyak perusahaan masih menghabiskan waktu dan resource besar untuk memproses dokumen secara manual.

"ProSnap hadir untuk membantu bisnis bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih scalable melalui AI-powered document automation,” tuturnya.

