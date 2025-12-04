Prospek Makin Menjanjikan, Lippo Hadirkan Properti Premium di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Kabupaten Karawang makin mengukuhkan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di Koridor Timur Jakarta.

Perkembangan pesat ini didukung oleh infrastruktur, industri, hingga fasilitas pendidikan dan hiburan, menjadikan Karawang magnet baru bagi hunian dan investasi properti.

Data terbaru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang menunjukkan momentum positif yang berkelanjutan.

Hingga triwulan III tahun ini, realisasi investasi Karawang telah mencapai Rp46,9 triliun, melampaui capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp45,86 triliun.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang, Iwan Ridwan, menyatakan bahwa iklim investasi yang stabil ini didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp30,94 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi Rp16,01 triliun.

"Pencapaian ini mencerminkan iklim investasi yang stabil dan semakin menarik, sekaligus menunjukkan posisi strategis Karawang sebagai kawasan yang terus berkembang, baik dari sisi bisnis maupun hunian," tegas Iwan Ridwan.

Menyambut tren positif ini, Lippo Land melalui Lippo Karawang menghadirkan produk unggulan yang menyasar profesional muda dan keluarga dinamis.

Salah satu yang paling menarik adalah K-Suites Collection, hunian modern yang menjanjikan lokasi strategis dekat pusat aktivitas.