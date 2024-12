ProSTEM Libatkan Pakar Sel Punca dalam Workshop Kedokteran Regeneratif

jpnn.com, JAKARTA - PT Prodia StemCell Indonesia (ProSTEM) tidak hanya memproduksi dan menyediakan layanan berbasis stem cell, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator dan penyelenggara berbagai kegiatan pelatihan, training, dan workshop ilmiah.

Salah satu kontribusi nyata tersebut terlihat dalam keterlibatan ProSTEM sebagai tuan rumah Workshop Collaborative BRIN-ASPI 2024 bertema "MSCs Workshop: Unveiling MSCs Potency of Wound Healing" pada 2 November 2024.

Workshop ini menghadirkan para pakar di bidang terapi sel punca, memberikan pengetahuan terkini terkait potensi Mesenchymal Stem Cells (MSCs) dalam penyembuhan luka.

Selain itu, ProSTEM juga menjadi bagian penting dalam Workshop Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) REJASELINDO 2024 dengan tema "Beyond the Basics: Mastering the Processing of Stem Cell Secretome Towards Cell-Free Therapy."

Acara ini menjadi momen penting untuk membahas kemajuan dalam pengolahan sekretom stem cell sebagai solusi terapi tanpa sel (cell-free therapy), yang merupakan salah satu inovasi terkini dalam dunia kedokteran regeneratif.

“Sebagai pionir dalam teknologi stem cell di Indonesia, ProSTEM tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop. Kami percaya bahwa dengan berbagi ilmu dan pengalaman, kita dapat mendorong perkembangan terapi regeneratif yang lebih maju dan aplikatif," ujar Direktur PT Prodia StemCell Indonesia, Cynthia Retna Sartika.

Melalui langkah strategis ini, ProSTEM berharap dapat terus mendukung kolaborasi lintas sektor dalam memajukan terapi berbasis sel punca di Indonesia.

“Dengan menjadi fasilitator dalam berbagai kegiatan ilmiah, ProSTEM menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi inovatif bagi dunia kesehatan,” jelasnya.(chi/jpnn)