JPNN.com - Nasional - Humaniora

Protes Pernyataan Amien Rais, Aktivis 98: Bikin Gaduh

Sabtu, 02 Mei 2026 – 10:23 WIB
Amien Rais. Ilustrasi Foto: dok/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Amien Rais diprotes. Ucapannya soal tudingan skandal moral dinilai hoaks.

Penyebaran informasi itu bisa menjadi intrik politik yang sangat tidak pantas dan merendahkan kredibilitas Amien Rais sebagai intelektual.

Hal ini dikatakan Aktivis 98 dari Yogyakarta Supriyanto dalam keterangannya pada Sabtu (2/5/2026).

Baca Juga:

Pria yang akrab disapa Antok Gajah ini menilai pernyataan Amien Rais dalam video pendek yang diunggah di kanal sosial media miliknya pada Kamis (30/4/2026) diberi judul “Jauhkan Istana dari Skandal Moral” adalah hoaks.

“Justru kami sangat menyayangkan tokoh yang selalu membangun citra dirinya intelektual dan moralis justru di tengah situasi bangsa yang banyak menghadapi tantangan memberikan pernyataan yang sangat tidak intelektual.” ujarnya dalam siaran persnya.

Antok menyatakan ucapan Amien Rais bisa memecah belah bangsa.

Baca Juga:

Bahkan kata Antok, pernyataannya seperti sedang membangun narasi yang merendahkan martabat Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara tanpa didasarkan pada fakta, hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian.

"Sebagai aktivis Gerakan mahasiswa 1998 di Yogyakarta yang terlibat dalam pengorganisasian aksi-aksi demontrasi melawan rezim otoriter Orde Baru, saya sangat menyayangkan ucapan Amien Rais," tegasnya.

