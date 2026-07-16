Provinsi di China Segera Hentikan Penjualan Mobil Bensin

jpnn.com, HAINAN - Pemerintah Provinsi Hainan mengumukan akan melarang penjualan mobil bermesin bensin atau pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) pada 2030.

Rencana pelarangan kendaraan ICE itu tertuang dalam dokumen Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Zona Percontohan Peradaban Ekologis Nasional Hainan.

Jika peraturan itu teralisasi maka Hainan menjadi provinsi pertama di China yang melarang pabrikan melakukan penjualan mobil bermesin bensin.

CarNewsChina pada Senin (13/7), melaporkan penerapan kebijakan itu menempatkan Hainan sebagai model pelopor transisi sektor transportasi tingkat nasional di China.

Dengan luas wilayah 35.400 kilometer persegi dan tol G98 sepanjang 612,8 km yang mengelilingi pulau, Provinsi Hainan dinilai sangat kompatibel dengan jarak tempuh kendaraan listrik modern serta pengembangan jaringan infrastruktur yang efisien.

Selain itu, provinsi yang terletak di ujung paling selatan negara China itu telah mencatat kemajuan signifikan dalam menjalankan inisiatif "Pulau Energi Bersih."

Baca Juga: PanaOil Rilis Oli Gasonix Untuk Mobil Bensin dan Diesel

Hingga pertengahan 2026, energi terbarukan telah menjadi sumber utama pasokan listrik di pulau itu.

Hainan saat ini menempati peringkat pertama di China dalam penetrasi pasar kendaraan listrik.