JPNN.com - Pendidikan

ProVisi Gandeng Unpad Kembangkan Inovasi Lewat Workshop STEM Robotika

Jumat, 17 April 2026 – 19:55 WIB
Para mahasiswa praktik membuat koding untuk VEX Autonomous Challenge, menggunakan AI Vision Sensor. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Provisi Mandiri Pratama (ProVisi) berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) menyelenggarakan “Workshop Intelligent Systems Academy 2026” guna memperkuat kompetensi teknologi mahasiswa di bidang robotika dan otomasi.

Kegiatan yang berlangsung di Bandung ini menyasar mahasiswa sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan industri global berbasis teknologi.

ProVisi, sebagai mitra resmi VEX Robotics di Indonesia, menghadirkan solusi pembelajaran robotika melalui penyediaan perangkat, kurikulum, serta pendampingan implementasi berbasis pendidikan STEM.

VEX Robotics juga dikenal menyediakan sumber pembelajaran terintegrasi yang mendukung pengembangan keterampilan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika guna menyiapkan generasi inovator masa depan.

Workshop ini dirancang dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan teori, praktik, serta studi kasus industri untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang aplikatif.

Materi yang disampaikan mencakup pengenalan dasar robotika, perakitan robot, pemrograman berbasis kecerdasan artifisial (AI), serta penggunaan sensor dalam sistem otomatis.

Fasilitator workshop sekaligus Education Specialist ProVisi, Enda Hidayat, mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan solusi pembelajaran STEM di tingkat universitas melalui pemanfaatan teknologi VEX V5 dan VEX CTE.

“Melalui VEX V5 & VEX CTE, kami berkomitmen untuk menyediakan solusi pembelajaran STEM di tingkat universitas melalui kit robotika dan kurikulum terintegrasi,” ujar Enda.

TAGS   ProVisi  Unpad  STEM Robotika  mahasiswa teknologi  VEX Robotics 

