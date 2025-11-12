Proyek Data Geospasial Didominasi Perusahaan Tiongkok, Kedaulatan Negara Terancam

jpnn.com, JAKARTA - Proyek strategis pengumpulan data geospasial dan peta dasar seluruh wilayah Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapat sorotan dari pakar kebijakan publik.

Peserta tender yang didominasi perusahaan Asing asal Cina, salah satunya Shanxi Tirain Science and Technolgy Co.,Ltd. dinilai sangat berisiko tinggi terjadi kebocoran informasi penting.

Pada akhirnya, bisa mengancam kedaulatan peta data, kedaulatan teritorial, sumber daya alam dan manusia.

“Sebenarnya aturannya nggak boleh, tapi mungkin ada peraturan baru yang membolehkan. Masuknya perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam tender ini bisa menimbulkan risiko besar jika data geospasial Indonesia jatuh ke tangan asing," papar pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah kepada media di Jakarta, Rabu (12/11).

Seperti diketahui, proyek strategis nasional itu berupa penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah seluruh Indonesia, dengan pembiayaan soft loan dari Bank Dunia mencapai sekitar USD 238 juta.

Proyek ini terbagi menjadi dua bagian besar, yakni pengumpulan data spasial wilayah urban dan non-urban yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Dalam proyek tersebut, terdapat delapan perusahaan yang dinyatakan lolos kualifikasi.

Namun, sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan asing asal Tiongkok, baik yang berdiri sendiri maupun tergabung dalam konsorsium.