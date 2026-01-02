Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Proyek Pemicu Longsor di Jatinangor Tak Berizin, 4 Orang Tewas

Jumat, 02 Januari 2026 – 22:54 WIB
Proyek Pemicu Longsor di Jatinangor Tak Berizin, 4 Orang Tewas - JPNN.COM
Petugas BPBD saat mengevakuasi warga yang tertimbun longsor di RW 1 Desa Sempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (2/1/2026). Foto: doc. BPBD Jabar

jpnn.com, SUMEDANG - Aktivitas proyek pembangunan tembok penahan tebing (TPT) menjadi pemicu longsor di Jatinangor, Jawa Barat.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan proyek tersebut tidak berizin alias ilegal.

Dony menyebut peristiwa tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca, melainkan dipicu oleh aktivitas konstruksi yang berlangsung di area tersebut.

Baca Juga:

"Berdasarkan pengecekan yang telah saya lakukan, longsor ini bukan semata-mata akibat hujan, melainkan dampak dari aktivitas pembangunan TPT. Saya sudah memastikan bahwa kegiatan pembangunan ini tidak memiliki izin," katanya saat meninjau lokasi longsor, Jumat.

Dia menjelaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Ia menambahkan aktivitas pembangunan di lokasi kejadian akan dihentikan karena tidak mengantongi izin resmi.

Baca Juga:

“Oleh karena itu, kasus ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak berizin, maka kegiatan tersebut akan ditutup,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dony menjelaskan bahwa total pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut berjumlah delapan orang, dengan empat orang dinyatakan meninggal dunia dan lainnya dinyatakan selamat.

Aktivitas proyek pembangunan tembok penahan tebing (TPT) menjadi pemicu longsor di Jatinangor, Jabar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Longsor  Jatinangor  Sumedang  Longsor di Jatinangor 
BERITA LONGSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp