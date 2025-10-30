Proyek Pengolahan Air Limbah di Jakut Bakal Layani 1 Juta Warga

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 Pluit bakal rampung rampung pada 2027.

JSDP Zona 1 Pluit diklaim mampu melayani 220.000 rumah tangga atau kurang lebih 1 juta penduduk.

JSDP sendiri adalah proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan terintegrasi di DKI Jakarta.

Baca Juga: Ada Janin Bayi di Pengolahan Air Limbah Mal Jakarta Pusat

Proyek itu bertujuan untuk mengolah limbah domestik dari rumah tangga, kantor, dan bangunan komersial agar kualitas air menjadi lebih baik sebelum dibuang ke badan air, serta untuk meningkatkan sanitasi dan lingkungan kota yang lebih sehat.

"Sebenarnya, proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis. Sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik,” ucap Pramono di Pluit, Jakarta Utara, pada Kamis (30/10).

“Sekarang yang sudah selesai baru di Zona 0 yang ada di Setiabudi dan Zona 1 di sini, dan kemudian akan dimulai di Zona 6," lanjutnya.

Baca Juga: BRI Sukses Membawa EANK Solo Mengolah Limbah Jadi Produk Bernilai Tinggi

Pramono menuturkan, setiap pembangunan memang punya tantangan tersendiri.

Salah satunya, saran dan kritik publik atas gangguan lalu lintas yang muncul selama pekerjaan proyek dilakukan.