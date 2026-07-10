Proyek Revitalisasi Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung Ditutup

jpnn.com, BANDUNG - Kabar penting untuk warga Kota Bandung dan sekitarnya. Akses lalu lintas di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate ditutup untuk umum mulai hari ini atau Jumat (10/7).

Penutupan jalan utama dilakukan sehubungan dengan dilaksanakannya proyek penataan halaman depan Gedung Sate dan Gasibu, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Berdasarkan papan pengumuman resmi dari Biro Umum Pemprov Jabar yang dipasang di lokasi, penutupan akan berlangsung dalamwaktu cukup panjang, hingga 7 September 2026.

Salah seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Dimas, mengatakan penutupan dilakukan karena sedang berlangsung proyek pembangunan penataan halaman depan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

"(Ditutup) karena ada pembangunan," kata Dimas ditemui di lokasi.

Mengurai potensi kemacetan di sekitar Jalan Diponegoro, Dishub Jabar mengimbau pengendara untuk menghindari kawasan Gedung Sate dan beralih ke rute lain.

Terdapat tiga jalur alternatif yang disiapkan untuk masyarakat, yaitu Jalan Sentot Alibasyah, Jalan Surapati, dan Jalan Majapahit.

Bagi yang melintas di jalur-jalur alternatif sekitar lokasi proyek, diwajibkan untuk ekstra berhati-hati.