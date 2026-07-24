Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Proyek RSUD Parung Senilai Rp 93 M Dikorupsi Oknum ASN Pemkab Bogor

Jumat, 24 Juli 2026 – 08:30 WIB
Proyek RSUD Parung Senilai Rp 93 M Dikorupsi Oknum ASN Pemkab Bogor - JPNN.COM
Tersangka kasus korupsi. Ilustrasi korupsi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Proyek pembangunan RSUD Parung senilai Rp 93 miliar diduga dikorupsi oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor Jawa Barat.

Pemkab Bogor telah menonaktifkan seorang ASN yang menjadi tersangka dugaan korupsi proyek RSUD Parung, sebagai tindak lanjut proses hukum yang sedang berjalan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebut penonaktifan ASN berinisial BAP dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejarii) Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

Pemberhentian sementara ini merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan administrasi kepegawaian terhadap PNS yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran proses hukum dan bukan merupakan pemberhentian tetap," kata Ajat, Kamis (23/7/2026).

Dia menyebut kebijakan itu merupakan pelaksanaan ketentuan administrasi kepegawaian, bukan keputusan yang bersifat subjektif.

Baca Juga:

Menurut Ajat, pemberhentian tetap sebagai PNS hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, proses administrasi kepegawaian berbeda dengan proses pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Proyek pembangunan RSUD Parung senilai Rp 93 miliar diduga dikorupsi oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor Jawa Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi  ASN  Pemkab Bogor  Proyek RSUD Parung  Kejari Kabupaten Bogor 
BERITA KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp