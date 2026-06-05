Proyeksi Dolar AS Bakal Tembus Rp 19.000, Pengamat Sarankan Ambil Langkah Berani

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS tembus Rp 18.064 pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (5/6).

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi memproyeksi nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS akan menembus Rp 19.000 pada bulan ini.

"Juni ini ya kemungkinan rupiah di Rp 19.000," kata Ibrahim dalam pesan video.

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Menyusul hal tersebut, Ibrahim menilai pemerintah harus berani mengambil sikap agar kondisi ekonomi kembali membaik.

Ada beberapa cara yang terbilang ekstrem, menurut Ibrahim, yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali membuat rupiah menguat.

Salah satunya, pemerintah harus kembali menaikkan harga BBM bersubsidi.

Langkah ini dapat dibilang ekstrem, mengingat pemerintah sudah menyatakan akan mempertahankan BBM bersubsidi.

"Kalau ini (melanjutkan bbm subsidi), berarti pemerintah sudah siap dengan pelemahan mata uang rupiah," tuturnya.