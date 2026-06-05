Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Proyeksi Dolar AS Bakal Tembus Rp 19.000, Pengamat Sarankan Ambil Langkah Berani

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:16 WIB
Proyeksi Dolar AS Bakal Tembus Rp 19.000, Pengamat Sarankan Ambil Langkah Berani - JPNN.COM
Nilai tukar (kurs) rupiah Rp 17.966 per USD. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS tembus Rp 18.064 pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (5/6).

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi memproyeksi nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS akan menembus Rp 19.000 pada bulan ini.

"Juni ini ya kemungkinan rupiah di Rp 19.000," kata Ibrahim dalam pesan video.

Baca Juga:

Menyusul hal tersebut, Ibrahim menilai pemerintah harus berani mengambil sikap agar kondisi ekonomi kembali membaik.

Ada beberapa cara yang terbilang ekstrem, menurut Ibrahim, yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali membuat rupiah menguat.

Salah satunya, pemerintah harus kembali menaikkan harga BBM bersubsidi.

Baca Juga:

Langkah ini dapat dibilang ekstrem, mengingat pemerintah sudah menyatakan akan mempertahankan BBM bersubsidi.

"Kalau ini (melanjutkan bbm subsidi), berarti pemerintah sudah siap dengan pelemahan mata uang rupiah," tuturnya.

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi memproyeksi nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS akan menembus Rp 19.000 pada bulan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   nilai tukar rupiah  rupiah terhadap dolar as  dolar Rp 19000  Mata Uang 
BERITA NILAI TUKAR RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp