Proyeksi Ekonomi RI 4,7 persen, World Bank Respons Begini saat Bertemu Menkeu Purbaya

Kamis, 16 April 2026 – 22:08 WIB
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan strategis dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, dan pejabat tinggi World Bank di Washington DC, Amerika Serikat.

Pertemuan tersebut bertujuan membahas arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang berkembang saat ini.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Menkeu menggelar pertemuan bilateral hingga courtesy meeting untuk memaparkan kebijakan RI secara komprehensif.

Fokus utama pembicaraan mencakup dampak ketidakpastian global terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menkeu mengungkapkan lembaga internasional tersebut sangat memperhatikan kredibilitas strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

"Mereka ingin memahami arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia, serta menilai apakah strategi tersebut kredibel dan berkelanjutan,” kata Purbaya, dikutip dari siaran pers, Kamis (16/4).

Menteri Purbaya mengungkapkan hasil dari pertemuan tersebut menunjukkan respons positif dari pihak IMF, maupun Bank Dunia.

Indonesia dinilai memiliki kemampuan mumpuni dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang progresif, tanpa harus memberikan beban yang berlebihan pada kebijakan fiskal negara.

World Bank memproyeksi ekonomi RI 4,7 persen, Menkeu Purbaya mendatangi langsung dan beri penjelasan mengenai kondisi fiskal Tanah Air.

