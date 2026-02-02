Close Banner Apps JPNN.com
Proyeksi Menkeu Purbaya Meleset, IHSG Masih Merah Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 – 09:37 WIB
IHSG hari ini, Senin (2/2) masih merah. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Proyeksi Menteri Keuangan RI (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meleset.

IHSG dibuka melemah 168,70 poin atau -2,30 persen ke posisi 8.160,90 pada perdagangan Senin, (2/2).

Berjalan selama 15 menit, posisi IHSG terus menurun ke level -5 persen, berkisar di posisi 7.900.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga turun 31,17 poin atau 3,74 persen ke posisi 802,37.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan Senin (2/2), bakal keluar dari zona merah.

Purbaya mengeklaim kekhawatiran pasar beberapa waktu terakhir disebabkan dinamika manajemen bursa yang menimbulkan ketidakpastian.

Terlebih seusai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman mundur dari posisinya, Jumat (29/1) lalu.

Senada dengan Menkeu Purbaya, CEO anantara Indonesia Rosan Roeslani memproyeksikan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mengalami rebound pada perdagangan Senin (2/2).

