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Proyeksi Rupiah Pekan Depan, Berpotensi Melemah hingga di Atas Rp 18.000 per Dolar AS

Minggu, 26 Juli 2026 – 15:35 WIB
Proyeksi Rupiah Pekan Depan, Berpotensi Melemah hingga di Atas Rp 18.000 per Dolar AS - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah berpotensi mengalami pelemahan hingga menembus angka di atas Rp 18.000 per dolar AS dalam perdagangan sepekan ke depan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah berpotensi mengalami pelemahan hingga menembus angka di atas Rp 18.000 per dolar AS dalam perdagangan sepekan ke depan.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pergerakan kurs rupiah bahkan dapat menyentuh level Rp 18.200 per dolar AS.

Pelemahan mata uang domestik ini dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah yang telah melampaui ambang batas APBN sebesar USD83 per barel.

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Kondisi harga minyak yang melampaui asumsi anggaran negara tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan dolar AS di pasar dalam negeri.

Peningkatan permintaan dolar AS makin tinggi seiring berjalannya kuartal kedua yang menjadi tenggat waktu pembayaran deviden.

Tingginya kebutuhan mata uang Paman Sam tersebut diproyeksi tetap menekan rupiah meskipun Bank Indonesia telah membatasi transaksi sebesar USD 25 ribu per hari.

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Di sisi lain, pergerakan rupiah kian terbebani oleh penguatan indeks dolar AS yang pada penutupan pekan berada di level 101,47.

Ibrahim memperkirakan indeks dolar AS akan bergerak di antara level support 100,40 hingga resistance 102,40 sepanjang sepekan ke depan.

Nilai tukar rupiah berpotensi mengalami pelemahan hingga menembus angka di atas Rp 18.000 per dolar AS dalam perdagangan sepekan ke depan.

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TAGS   dolar AS  kenaikan harga dolar  rupiah  Pemerintah 
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