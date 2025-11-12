Prudential Bekali Anak Muda Jadi Pengusaha Masa Depan Melalui Ajang NextGen Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali menghadirkan NextGen Fest 2025, sebuah inisiatif untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan pengembangan diri di kalangan anak muda Indonesia.

Setelah sukses diselenggarakan tahun lalu di Jakarta dan mendapatkan antusiasme luar biasa, tahun ini NextGen Fest diselenggarakan di tiga kota besar, yakni Bandung, Surabaya, juga Jakarta, dengan puncak acara di Balai Sarbini dan telah dihadiri oleh total hampir 3.000 peserta dari ketiga kota.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Prudential untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan membekali generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan melalui pengembangan potensi diri, karier, dan kewirausahaan.

Tahun ini, NextGen Fest 2025 menghadirkan sederet narasumber inspiratif dari berbagai bidang, mulai dari para entrepreneur muda sukses, content creator, hingga sosok muda inspiratif lainnya.

Melalui rangkaian seminar, talkshow, dan sesi interaktif, peserta memperoleh wawasan seputar kewirausahaan, tren industri, serta strategi pengembangan diri untuk memotivasi para generasi muda menjadi insan mandiri dan gemilang di masa depan.

Lebih dari sekadar ajang berbagi inspirasi tentang bagaimana kita bisa menghadapi tantangan hidup untuk bisa bertahan di segala situasi, acara ini juga menjadi wadah kolaborasi dan jejaring bagi generasi muda untuk bertukar ide, memperluas koneksi, dan menemukan motivasi dalam memulai langkah mereka sebagai calon pengusaha masa depan yang inspiratif.

“Anak muda merupakan generasi kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mereka adalah generasi yang kreatif, adaptif, berjiwa wirausaha, dan memiliki kepedulian sosial tinggi yang siap menjadi sosok inspiratif dan siap berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa. Melalui NextGen Fest 2025, Prudential menyediakan wadah bagi generasi ini untuk mengasah potensi dan membentuk karakter sebagai pengusaha muda yang cerdas secara finansial, visioner, dan berdaya saing global,” ujar Chief Agency Officer Prudential Indonesia Rusli Chan.

Senada dengan hal tersebut, Chief Sharia Agency Officer Prudential Syariah Nazrul Namizan menambahkan antusiasme anak muda di NextGen Fest 2025 sungguh luar biasa.