Prudential dan Standard Chartered Indonesia Hadirkan PRUTreasure Dollar

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan akan datang, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan dinamika ekonomi global.

Mengawali tahun 2026, Prudential Indonesia bersama Standard Chartered Indonesia sebagai mitra bisnis bancassurance secara resmi meluncurkan PRUTreasure Dollar, produk asuransi jiwa tradisional dwiguna kombinasi berbasis mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) yang menggabungkan perlindungan jiwa dengan manfaat hidup untuk mendukung perencanaan keuangan jangka menengah hingga panjang.

Peluncuran PRUTreasure Dollar dilatarbelakangi oleh meningkatnya tantangan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam 15 tahun terakhir, inflasi kumulatif tercatat mencapai sekitar 64,7%, yang berdampak pada kenaikan biaya hidup, pendidikan, dan kebutuhan keluarga setiap tahunnya.

Pada akhir 2025, Bank Indonesia juga memprediksi inflasi tahun 2026 mencapai 2,5±1%. Di saat yang sama, kondisi ekonomi global yang dinamis menegaskan akan pentingnya perencanaan keuangan yang lebih terstruktur serta diversifikasi aset, termasuk melalui instrumen berbasis mata uang kuat seperti USD, untuk membantu menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga.

Menjawab kebutuhan tersebut, PRUTreasure Dollar dirancang sebagai solusi keuangan yang sederhana, terukur, dan memberikan kepastian manfaat.

Produk ini memberikan perlindungan jiwa selama 15 tahun dengan masa pembayaran premi yang relatif singkat, yaitu 5 tahun, dalam mata uang USD (USD to USD). Dengan demikian, nasabah dapat mengelola risiko nilai tukar sekaligus merencanakan tujuan keuangan keluarga secara lebih pasti.

“Prudential Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi perlindungan dan perencanaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para nasabah yang datang dari segmen affluent. PRUTreasure Dollar kami hadirkan sebagai solusi berbasis USD yang memadukan perlindungan jiwa dengan manfaat hidup yang terstruktur, sehingga dapat membantu keluarga Indonesia, khususnya nasabah Standard Chartered Indonesia dalam menjaga nilai aset dan mempersiapkan masa depan di tengah dinamika ekonomi global,” kata Vikas Sinha, Vice President Director Prudential Indonesia.

Senada dengan Vikas, Tandy Cahyadi, Head of Affluent Segment, Distribution & Wealth Solution, Standard Chartered Indonesia menyampaikan melalui kerja sama dengan Prudential Indonesia, pihaknya menghadirkan PRUTreasure Dollar sebagai bagian dari solusi holistik bagi para nasabah affluent.