Prudential Dukung Peran AI dalam Mendorong Perlindungan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Artificial Intelligence (AI) kini menjadi salah satu teknologi yang paling cepat berkembang dan mulai mengubah berbagai sektor industri di dunia, termasuk kesehatan dan asuransi.

Di tengah meningkatnya biaya kesehatan, kompleksitas layanan medis, dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat dan personal, AI dinilai memiliki potensi besar untuk membantu industri menghadirkan pengalaman yang lebih relevan dan terintegrasi.

Tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat automasi, AI kini mulai dipandang sebagai teknologi pendukung yang mampu membantu masyarakat mengambil keputusan kesehatan dan finansial secara lebih proaktif. Salah satunya untuk memberikan solusi dalam akses layanan kesehatan yang saat ini masih menjadi tantangan di Asia.

Studi Patient Voices: Experiences of Healthcare Access in Asia oleh Economist Impact yang didukung Prudential plc pada April-Mei 2025 menunjukkan bahwa sekitar 55% pasien di Indonesia masih kesulitan menentukan layanan kesehatan yang tepat, menghadapi waktu tunggu yang panjang, proses pembayaran yang kompleks, serta kekhawatiran akan biaya pengobatan mendorong banyak masyarakat menunda pengobatan.

Selain itu, 55% masyarakat juga mengaku belum memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan medis yang tepat, sementara hampir 40% mulai memanfaatkan platform digital, termasuk AI, untuk memperoleh panduan dan informasi kesehatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini membutuhkan layanan perlindungan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan layanan yang lebih personal, proaktif, dan mudah diakses. Melihat perkembangan ini, Prudential Indonesia memandang AI sebagai bagian penting dalam transformasi perjalanan nasabah yang lebih human-centric.

"Tujuan Prudential Indonesia bukan hanya hadir ketika Nasabah sakit, tetapi juga ketika mereka sehat Prudential ingin membantu mereka mengambil tindakan preventif lebih dini agar dapat memperoleh hasil kesehatan dan finansial yang lebih baik. Melalui kombinasi antara peran Mitra Bisnis dan teknologi seperti AI, Prudential Indonesia ingin terus menghadirkan solusi perlindungan yang tepercaya, relevan, dan siap menghadapi kebutuhan masa depan keluarga Indonesia," kata Vice President Director Prudential Indonesia Vikas Sinha Pada sesi diskusi panel acara Asian Banking & Finance and Insurance Asia Summit – Indonesia 2026.

Prudential Indonesia percaya AI tidak hanya membantu merespons kebutuhan Nasabah, tetapi juga dapat membantu memandu masyarakat mengambil langkah preventif lebih dini melalui analisis pola kesehatan dan gaya hidup, tentunya dengan persetujuan Nasabah dan tata kelola data yang ketat.